Afrikaanse migranten maken zich in Rome geliefd als straatvegers

Godwin (31) leunt op een afgesleten bezem. Met heel andere dromen in zijn hoofd vertrok hij twee jaar geleden uit de Ghanese hoofdstad Accra richting Libië. Hij wilde snel geld verdienen om vervolgens terug te keren naar zijn familie. Maar het liep anders, namelijk via de rubberboot van een mensensmokkelaar, een reddingsschip van Save the Children en een asielzoekerscentrum in Rome, waar hij deze bezem op de kop tikte.