Afghaanse troepen heroveren voormalige schuilplaats van bin Laden op Islamitische Staat

IS-strijders veroverden het tunnel- en rotsencomplex in de provincie Nangarhar afgelopen woensdag op de Taliban. De twee terreurgroepen zijn vijanden.



Het legendarische complex diende ooit als de schuilplaats van al-Qaidaleider Osama bin Laden. Hij vluchtte de bergen in naar Pakistan na de aanslagen van 11 september 2001, en de daaropvolgende Amerikaanse bombardementen om hem te doden.



"Het gebied van Tora Bora in Pachiragam is volledig vrij van Daesh (het Arabisch acroniem voor IS, red.)", deelde het bureau van de gouverneur van Nangarhar mee in een verklaring.



"Afghaanse veiligheidstroepen beklommen de hoogste piek van de zwarte bergen van Tora Bora en maakten het gebied vrij", ging het verder. Momenteel zijn de troepen op weg naar de dorpen Alif Hkel en Meerkhany om de IS-strijders nog verder terug te dringen, klonk het.



Afghaanse en Amerikaanse troepen bestrijden IS al sinds de intrede van die laatste in de provincie Nangarhar in januari 2015. In april dropten de VS nog een superzware bom, een MOAB, op een tunnelcomplex van IS in Nangarhar, waarbij volgens het Afghaanse ministerie van Defensie meer dan 90 militanten omkwamen.