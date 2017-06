Afghaan doodt drie Amerikaanse soldaten, taliban eist aanval op

Het Pentagon laat weten dat "het incident wordt onderzocht", en dat later meer informatie zal worden vrijgegeven.



Volgens een woordvoerder van provincie Nangarhar, waar het incident plaatsvond, is de dader Attaullah Khugyani, die deel uitmaakte van het Afghaanse leger. De taliban hebben de aanval ondertussen opgeëist. Volgens woordvoerder Zabihullah Mujahid was de dader een infiltrant, die vier soldaten heeft gedood. De dader werd nadien zelf doodgeschoten.



De Amerikaanse president Donald Trump werd op de hoogte gebracht van de aanval, aldus zijn woordvoerder Sean Spicer op Twittter. Aan journalisten die met Trump in New Jersey zijn, werd ook gemeld dat de president "escalerende situatie in Afghanistan opvolgt".



Wieg van IS

De Amerikaanse en Afghaanse troepen strijden sinds het begin van 2015 tezamen tegen terreurgroep Islamitische Staat in Nangarhar. Het district Achin, waar de aanval van zaterdag plaatsvond, is de wieg van IS in Afghanistan. De organisatie kondigde in januari 2015 de oprichting van haar Khorasan-afdeling aan, die actief is in Afghanistan en Pakistan.



Het gebeurt wel vaker dat Afghaanse militairen of politieagenten zich keren tegen militairen van de internationale coalitie tegen IS, sinds de NAVO aan de zijde van de Afghaanse troepen vecht. Volgens westerse verantwoordelijken zouden die aanvallen vooral het gevolg zijn van persoonlijke rancunes of cultuurverschillen, en zou het niet gaan om jihadistische aanvallen.



Hoewel het aantal dergelijke incidenten de afgelopen jaren is afgenomen, hebben ze wel een gevoel gecreëerd van wantrouwen tussen de soldaten van de coalitie en hun Afghaanse collega's. De NAVO heeft speciale veiligheidsmaatregelen ingevoerd om de aanvallen te vermijden.



Zaterdag kwamen trouwens zeker twee Afghaanse politieagenten om door "friendly fire" van de Amerikanen. Het was de eerste keer sinds de VS opnieuw soldaten gelegerd hebben in de provincie Helmand, in het zuidwesten van het land, dat er doden vielen bij zo'n incident.