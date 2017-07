Advocaten die Grenfell-overlevenden opriepen tot schadeclaims geschorst

'Free Legal Support'. Deze uitnodigende tekst stond prominent op de posters. Leigh Day zou helpen bij het indienen van verzekeringsclaims, het behandelen van complexe juridische documenten en het procederen om smartengeld. Het kantoor verklaarde dat het geen nabestaanden juridisch bijstaat. Bij de brand in de Londense woontoren, bijna een maand geleden, kwamen zeker tachtig mensen om het leven. Anderen raakten zwaargewond en verloren al hun huisraad.

Het is de jongste uitwas van de zogeheten claimcultuur die wordt gevoed door het 'No win, no fee'-principe. Letselschadeadvocaten gaan vaak actief op zoek naar mensen die een ongeluk hebben gehad om vervolgens een juridische procedure te beginnen tegen de vermeende veroorzaker daarvan. Ziekenhuizen, overheden en bedrijven zijn jaarlijks miljoenen kwijt aan smartengeld en advocatenkosten. Door deze aanklaagpraktijken wordt elk risico, hoe klein ook, gemeden.

Het is niet de eerste keer dat Leigh Day in opspraak is geraakt. Medeoprichter Martyn Day en twee partners moesten onlangs voor een tribunaal verschijnen wegens vermeende wanpraktijken bij de vervolging, op basis van valse aantijgingen, van Britse militairen die in Irak hebben gediend. Het drietal werd uiteindelijk niet schuldig bevonden. Leigh Day kwam ook in het nieuws door een donatie van 16.400 euro aan een prominente Labour-politicus, Emily Thornberry.