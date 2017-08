Activist uit Hongkong verminkt door Chinese agenten omdat hij foto van Messi wil versturen

Nadat Howard Lam in een auto was gesleurd en langzaam bij zijn positieven kwam, droeg hij enkel nog ondergoed en een blinddoek. Hij werd ondervraagd door Chinese agenten omdat hij een gesigneerde foto van Lionel Messi zou versturen aan de weduwe van de Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo. “Iemand vroeg of ik de weduwe Liu Xia kende en waarom ik al deze zaken ondernam. Een van de mannen zei: “Bent u christen? Ik zal je wat kruisjes geven.” Toen verwondde hij me aan mijn benen, met een nietjesmachine”, zo zei hij tegen South China Post.

Voor Liu Xiaobo stierf vorige maand had hij Barcelona een brief gestuurd met de vraag of hij een gesigneerde foto van Messi zou kunnen krijgen. Dat zou hem opbeuren, zo schreef hij. Maar toen overleed hij. Daarom dat Howard Lam de wens nog in vervulling wilde laten gaan.

Liu Xia staat al onder huisarrest sinds haar man in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede won. Haar verblijf sinds zijn dood blijft een mysterie, zegt haar Amerikaanse advocaat.