Achttien veroordelingen in grootschalig Brits seksnetwerk

De bende zou zo'n 300 slachtoffers hebben gemaakt. Twintig van hen traden in het proces op als getuige. De feiten speelden zich tussen 2011 en 2014 af in Newcastle, in het noorden van Engeland.



Volgens de openbaar aanklager waren de slachtoffers uitgekozen omwille van hun kwetsbare achtergrond. Ze werden veelal eerst verdoofd en dan misbruikt door oudere mannen. Sommige slachtoffers raakten verslaafd aan de drugs.



Vrienden en verwanten

Bij de leden van het netwerk waren ook vrienden en verwanten van de slachtoffers. De meeste daders waren van vreemde afkomst (India, Pakistan, Turkije, Iran, Irak), maar geboren in het Verenigd Koninkrijk.



Tijdens het proces lekte ook uit dat de politie het netwerk infiltreerde via een veroordeelde kinderverkrachter, die 10.000 pond ontving als tipgever.