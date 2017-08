Achtste aanslag met voertuig in Europa op korte tijd

14 juli 2016. Een vrachtwagen rijdt in op een menigte in de Franse stad Nice. Er vallen 86 doden en ruim 150 mensen raken gewond. Vanwege de nationale feestdag zijn er veel mensen op de Promenade des Anglais, waar de vrachtwagen overheen rijdt. De truck rijdt 2 kilometer lang in op de massa, voor de politie de bestuurder kan neerschieten. De dader van de aanslag is Mohamed Bouhlel, een 31-jarige man van Frans-Tunesische afkomst.