Acht mensen gewond nadat auto stationsplein Amsterdam oprijdt

Incident CS: 8 mensen gewond, waarvan 2 zwaargewond. — Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) 09/06/17 02:00

De man stond met zijn auto op een plek waar dat niet was toegestaan. Toen hij daar door de politie op werd aangesproken, reed hij weg. Even later botste hij tegen de muur.



De man is vervolgens aangehouden en door de politie verhoord. Het lijkt niet te gaan om opzet. De politie doet nog onderzoek, zowel naar de toedracht van het incident en de gezondheid van de man, als naar de auto waarin hij reed. Over de identiteit van de man is nog niets bekend. Het voertuig werd rond 22.30 weggesleept.



In verband met het onderzoek naar het incident was het gebied voor het station enkele uren afgezet. Het station zelf werd niet ontruimd. Het plein is vrijgegeven. Ook reden er tijdelijk geen trams op het plein. Inmiddels is het tramverkeer weer op gang gekomen.