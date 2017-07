Acht appartementen in Nederland ontruimd na vondst wapens en mogelijke explosieven

In het Nederlandse Haarlem heeft de politie vandaag acht appartementen ontruimd omdat mogelijk explosief materiaal is gevonden. De ontmijningsdienst is ter plaatse voor onderzoek. De 27-jarige bewoner van het huis waar het materiaal is gevonden, werd gisterenavond al opgepakt.

In de woning lagen ook meerdere vuurwapens. Tijdens nader onderzoek doken de vermoedelijke explosieven op. Een woordvoerder van de politie vertelde dat de verdachte een psychiatrische achtergrond heeft. Hij wordt waarschijnlijk opgenomen in een inrichting. Grote wapenvondst in Haarlem https://t.co/7bAIysxJjX pic.twitter.com/zjjULaoIJr — De Telegraaf(@ telegraaf) 12/07/17 02:00