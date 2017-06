Abortusparagraaf in VN-resolutie is 'brug te ver' voor de VS

De resolutie werd door alle 47 leden zonder stemming goedgekeurd, maar behalve de VS hadden ook andere landen -onder andere Bangladesh, China en Egypte- hun bedenkingen bij delen van of zelfs de hele tekst.



De gezant van de VS, Jason Mack, zei de "geest" van de resolutie te steunen. Maar de abortusparagraaf was voor hem een brug te ver. "De Verenigde Staten steunen voluit het principe van de vrijwillige keuze betreffende de gezondheid van moeder en kind en de gezinsplanning", zei de VS-afgevaardigde, "maar we erkennen abortus niet als methode van gezinsplanning".



Bij de Republikeinen is men niet opgezet met abortusklinieken. De regering-Trump draait ook systematisch de hulpkraan dicht voor buitenlandse organisaties die abortussen uitvoeren of zelfs maar informatie verschaffen over vruchtafdrijving.