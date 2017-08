Aardbeving veroorzaakt paniek op Filipijnen

Het epicentrum van de beving lag ten noordwesten van Malapatan in de provincie Sarangani, meer dan 1.000 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. De beving was het best voelbaar in Malapatan en omgeving.



De Filipijnen liggen op de zogenaamde 'Ring van vuur', waarop ongeveer 90 procent van alle aardbevingen gebeurt. In juni stierven twee mensen toen een aardbeving van 6,5 de oostelijke Filipijnen trof. In 2013 was er een nog zwaardere beving (7,1) die ruim 220 levens kostte in het centrum van de eilandengroep.