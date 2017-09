Tsunamiwaarschuwing na zware aardbeving voor kust van Mexico

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij Pijijiapan in de zuidelijke deelstaat Chiapas, niet ver van de grens met Guatamala. Maar de aardbeving was voelbaar tot in hoofdstad Mexico-stad.

Gevaar voor vloedgolven

Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Het tsunamiwaarschuwingscentrum voor het gebied van de Stille Oceaan waarschuwt voor mogelijke vloedgolven. Gevaarlijke golven zijn mogelijk voor de kust van Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras en Ecuador.

De beving is tot in Mexico-stad gevoeld. Mensen renden in paniek de straat op. In enkele wijken in de hoofdstad is de stroom uitgevallen.