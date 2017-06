Aanval op Grote Moskee in Mekka verijdeld

Volgens de zender al-Arabiya rolde de Saoedische veiligheidsdienst in Mekka twee groepen terroristen op en werd een derde groep in Jeddah opgepakt. De terroristen waren van plan moskeegangers aan te vallen.



De Grote Moskee in de heilige stad Mekka is een van de belangrijkste islamitische plaatsen in de wereld en wordt jaarlijks door miljoenen gelovigen bezocht.



Op 20 november 1979 werd de Grote Moskee drie weken na de hadj door islamitische verzetsstrijders bezet. De gijzelnemers stelden dat hun aanvoerder de Mahdi was, de verwachte bevrijder binnen sommige stromingen van de islam. De bezetting werd na twee weken op 4 december 1979 door veiligheidstroepen beëindigd. Honderden mensen verloren daarbij het leven. Het precieze dodental is niet bekend. De niet gesneuvelde gijzelnemers kregen nagenoeg allemaal de doodstraf.