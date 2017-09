Aanslagen en bedreigingen om Russische film over tsaar Nicolaas II

De avant-première van een Russische film over de liefdesaffaire van tsaar Nicolaas II met een jonge Poolse ballerina is vandaag afgelast nadat brand was gesticht bij het kantoor van de advocaat van de regisseur. Vorige week was er ook al een ontploffing bij een bioscoop in Jekaterinenburg, de stad waar tsaar Nicolaas II en zijn gezin in 1918 door de bolsjewieken werden omgebracht.

De organisatoren zeiden dat de vertoning van de film in de Moskouse bioscoop Illjoezion om 'technische redenen' was afgelast. Maar het is duidelijk dat de vertoning niet doorging wegens de dreigementen van Russisch-orthodoxe gelovigen die zich beledigd voelen door de film. De Russisch-orthodoxe kerk verklaarde de tsaar in 2000 tot heilige.



'Mathilde' vertelt het relaas van de onstuimige liefdesrelatie tussen tsaar Nicolaas en de Poolse ballerina Mathilde Ksjesinska, voordat hij in het huwelijk trad met de Duitse prinses Alix van Hessen-Darmstadt.