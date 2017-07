Aanslag op vliegtuig in Sydney verijdeld

Verschillende politiediensten voerden gisterenavond huiszoekingen uit in Surry Hills, in het centrum van de stad, en in de zuidwestelijke buitenwijken Lakemba, Wiley Park and Punchbowl.



Er zullen extra veiligheidsmaatregelen genomen worden op de Australische luchthavens. Passagiers zullen hierdoor rekening moeten houden met extra wachttijden, gaf de premier nog mee.