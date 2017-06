Aanslag in Mogadishu: minstens 6 doden, 20 mensen gegijzeld

"De kamikaze heeft een wagen vol explosieven laten ontploffen voor het gebouw van het restaurant 'Posh Treats'," aldus politiewoordvoerder Ali Mohamed. "Zes personen zijn overleden en er zijn verschillende gewonden", aldus Abukar Mohamed, een verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten.



Al-Shabaab

De aanslag werd opgeëist door al-Shabaab, een jihadistische groep die gelinkt is aan al-Qaida en wel vaker dergelijke aanvallen uitvoert tegen hotels en restaurants in Mogadishu. Vaak wordt het aantal aanvallen opgedreven tijdens de ramadan. De aanslag van woensdag vond plaats na zonsondergang, toen de restaurants vol zaten met mensen die de vasten verbraken. Het restaurant Posh Treats is populair bij jongeren en Somaliërs uit de diaspora.



Gijzeling

Volgens verschillende media zouden ook mensen gegijzeld zijn door militanten in een restaurant in de buurt. Volgens persagentschap Reuters gaat het eveneens om militanten van al-Shabaab, en zouden minstens twintig mensen gegijzeld zijn. Associated Press meldt dan weer dat de veiligheidsdiensten twee aanvallers hebben doodgeschoten, en dat vijf anderen zich nog in het Pizza House-restaurant bevinden. Tien gijzelaars werden ondertussen bevrijd, aldus AP nog.



Al-Shabaab werd in 2011 uit Mogadishu verdreven en verloor het grootste deel van zijn bolwerken, maar de groep controleert nog steeds grote gebieden op het platteland. Van daaruit voeren de militanten regelmatig guerilla-aanvallen en zelfmoordaanslagen uit, vaak in de hoofdstad of tegen Somalische of buitenlandse militaire basissen.