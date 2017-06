40 procent van Amerikanen heeft vuurwapen in huis

Wapenbezit en wapengebruik is wijdverbreid in de Verenigde Staten. Een enquête bij vierduizend Amerikanen door het Pew-onderzoekscentrum laat dat zien.



Vier op de tien Amerikanen zegt dat ze zelf een vuurwapen bezitten (30 procent) of dat ze in een gezin wonen waar een wapen aanwezig is in huis (11 procent). Van wie een wapen bezit, heeft twee derde er zelfs meer dan één, drie van de tien wapenbezitters bezitten zelfs vijf of meer wapens.



Bij veel Amerikanen is wapenbezit met de paplepel ingegeven. De helft van de Amerikanen (48 procent) groeide op in een gezin waar een vuurwapen aanwezig was.



Zes op de tien Amerikanen heeft vrienden die een wapen bezitten. En zeven op de tien Amerikanen heeft wel eens een wapen afgevuurd; in die laatste groep zitten dus heel wat mensen die zelf geen vuurwapen bezitten of in huis hebben.