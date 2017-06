33 jaar na moord op kleine Grégory (4): ontvoerde kroongetuige Franse kleuter?

De 48-jarige vrouw was woensdag opgepakt en verscheen gisteren voor een onderzoeksrechter in Dijon. Op het ogenblik van de feiten, in 1984, was Bolle 15 jaar. Zij zei aanvankelijk te hebben gezien hoe haar schoonbroer Bernard Laroche de kleine Grégory Villemin had meegenomen in zijn auto. Later trok zij die getuigenis in.



Het vierjarig kind werd 33 jaar geleden in een waterloop in de Vogezen dood teruggevonden, geboeid aan handen en voeten.