In het treinstation van Marseille-Saint-Charles, in het zuiden van Frankrijk, heeft een man twee vrouwelijke omstaanders gedood met een mes, dat bevestigt de Franse prefect van de politie aan het persagentschap AFP. Soldaten hebben de man daarna doodgeschoten. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om terrorisme. De buurt rond het station is afgezet en het station zelf is geëvacueerd.