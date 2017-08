27 doden na zelfmoordaanslag door vrouw in Nigeria

In de streek is de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief. Die is berucht wegens het rekruteren en ontvoeren van vaak jonge meisjes, die na te zijn gehersenspoeld worden ingezet voor de jihad.



Twee andere zelfmoordterroristen bliezen zich op bij de toegang van een naburig vluchtelingenkamp. Behalve de daders kwam niemand om. Wel zijn er veel gewonden te betreuren, zei een hulpverlener.