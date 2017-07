24-jarige doodgeschoten tijdens betoging in Venezuela

De 24-jarige Ronney Tejera "werd dodelijk gewond door een kogel toen hij deelnam aan een manifestatie", aldus het parket. Drie andere mensen zijn gewond geraakt.



Een hoge verantwoordelijke van Venezuela bij de VN, Isaias Media, maakte gisteren in een videoboodschap bekend ontslag te nemen uit zijn functie, uit protest tegen de "gewelddadige en agressieve repressie" in zijn land.



Oppositie vreest "een overgang naar een dictatuur"

De staking van gisteren was gericht tegen de verkiezing van de 545 leden voor de grondwetgevende vergadering. De verkiezing is gepland voor 30 juni. Omdat Maduro een samenstelling beoogt, die de sinds 1999 regerende socialisten een meerderheid zou garanderen, zegt de oppositie te vrezen voor "een overgang naar een dictatuur".



7,1 miljoen kiezers tegen grondwetswijziging

Zondag hadden 7,1 miljoen kiezers in een volksraadpleging tegen de grondwetswijziging van Maduro gestemd. Het land met de grootste oliereserves ter wereld worstelt met een van de zwaarste crisissen uit zijn geschiedenis. De protesten waren begonnen na het tijdelijk buitenspel zetten van het parlement, waarin de oppositie over de meerderheid beschikt. Sinds april kwamen bij demonstraties meer dan 90 mensen om het leven, rond de 4.500 anderen werden gearresteerd.