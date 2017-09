22 gewonden na explosie in Londense metro: politie gaat uit van terreur, één verdachte zou gearresteerd zijn

Deze ochtend rond kwart na acht (Britse tijd) heeft zich een explosie voorgedaan op de metro in Londen. 22 mensen zouden in het ziekenhuis liggen, niemand heeft levensbedreigende verwondingen. De politie gaat uit van een terroristische daad en meldt dat het om een "geïmproviseerde bom" gaat die allicht door middel van een timer tot ontploffing werd gebracht. Sky News meldt intussen dat er een verdachte gearresteerd zou zijn.

Een gewonde vrouw bij het metrostation Parsons Green. ©REUTERS Volgens de nieuwszender zouden de Britse veiligheidsdiensten de verdachte hebben geïdentificeerd met behulp van veiligheidscamera's.



De Metropolitan Police zegt de buurt rond het metrostation Parsons Green intussen geëvacueerd te hebben zodat specialisten de overblijfselen van de geïmproviseerde bom kunnen vrijwaren en zich ervan vergewissen dat er geen ontploffingsgevaar meer is. Het gaat om een gebied in een straal van 50 meter rond het station.



Incident

De politie van Londen meldde deze ochtend op Twitter "een incident" in het station Parsons Green. Dat ligt in Fulham, in het zuidwesten van de hoofdstad. Later op de dag werd duidelijk dat het om een terreurdaad ging. De politie riep de burgers op "rustig te blijven". "Al wie foto's heeft of informatie, wordt gevraagd die met ons te delen", klonk het ook op Twitter.



Op foto's van de trein op de District Line is een brandende plastic emmer in een plastic tas van Lidl te zien. Er hangen ook enkele draden uit. Een deel van de emmer staat nog in brand. Ooggetuigen hebben het over "een vuurbal die door het rijtuig raasde".



Pendelaars liepen brandwonden in het aangezicht op, er ontstond paniek en reizigers "renden voor hun leven". Eén getuige zegt tegen de krant The London Evening Standard dat de trein net de deuren had geopend toen hij een harde knal hoorde en een hete walm voelde. Ook zou hij een steekvlam hebben gezien. (lees hieronder verder) Op Twitter circuleert een foto van een witte emmer in een plastic zak die in brand staat. Er komen ook enkele draden uit. ©Twitter (@Milky)

Vertrappeld Share Ik zag huilende vrouwen, er was paniek op de trappen die naar de straten leiden. Mensen werden omvergeduwd en vertrappeld Een andere ooggetuige geeft aan The Telegraph een erg gedetailleerd relaas van de feiten. Richard Aylmer-Hall, een 53-jarige mediaconsultant, zat op de trein toen er rond 8.20 uur lokale tijd paniek uitbrak. Hij zag verscheidene gewonden toen ze probeerden te ontsnappen. Sommigen werden vertrappeld. "Ik zat rustig mijn krant te lezen en naar een podcast te luisteren. We waren net gestopt in Parsons Green en plots was er paniek. Mensen schreeuwden. Er was een vrouw op het perron die zei dat ze een tas, een flits en een knal had gezien en gehoord, dus het is duidelijk dat er een explosie was. Het metrostel zat overvol."



"Ik zag huilende vrouwen, er was paniek op de trappen die naar de straten leiden. Mensen werden omvergeduwd en vertrappeld. Ik zag twee vrouwen die door ambulanciers werden verzorgd. Daarna leek het wel of elke ambulance en brandweerwagen van Londen en elk type politiewagen passeerde."



Ooggetuige Emma Steveton getuigt via Buzzfeed UK: "Drie lagen mensen lagen bovenop me, het was vreselijk. Er was een jongetje die tegen de deur was geknald, zijn gezicht bloedde en hij schreeuwde. Een vrouw riep dat ze zwanger was. Het meest traumatische was het gewicht van al die lichamen op me. Ik dacht 'dit is het, ik ga dood'."



Er is sprake van 22 gewonden, die worden behandeld in vier ziekenhuizen. Dat maakte de nationale gezondheidsdienst NHS deze namiddag bekend. De meeste mensen worden behandeld voor brandwonden. Eerder had de London Ambulance Service gezegd dat achttien mensen naar ziekenhuizen werden gebracht. Geen enkel van hen zou zwaargewond zijn of in een levensbedreigende toestand verkeren, klonk het toen.



Op Twitter doken onder meer beelden op van ambulanciers die mensen met brandwonden wegdragen. Een andere Twitteraar heeft foto's gepost van z'n haar dat deels weggebrand is door de explosie. (lees hieronder verder) A person being carried by emergency services @ #ParsonsGreen Station after Explosion with their leg in a bandage. pic.twitter.com/JQf61Ag0MO — #NotInOurName(@ Anon_Online) 15/09/17 02:00 Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj — Peter Crowley(@ cupid5tunt) 15/09/17 02:00

Timer Share Een vrouw riep dat ze zwanger was. Het meest traumatische was het gewicht van al die lichamen op me. Ik dacht 'dit is het, ik ga dood' Het gaat allicht om een relatief kleine explosie, want het interieur van het metrostel en de tas die naast de plastic emmer stond, lijken nauwelijks beschadigd. Het voorwerp zou dan ook slechts gedeeltelijk ontploft zijn. Experten denken dat er een veel grotere ontploffing gepland was. Vermoedelijk ontplofte het ding door een timer. Tot nu toe zou nog niemand gearresteerd zijn en is het ook niet duidelijk hoe de bom in het metrostel beland is.



Volgens de krant London Evening Standard zou de bom erg eenvoudig geweest zijn. Hij zou hooguit 6 euro gekost hebben en hij zou in elkaar gestoken zijn aan de hand van instructies die de daders op het internet vonden. De krant zegt die info uit politiebronnen te hebben.



De Londense politie zelf omschreef de bom als een "geïmproviseerd explosief" (IED) zoals die veel in Afghanistan en Irak worden gebruikt. De politie vreest dat de extremisten deze methode gebruikten om op een eenvoudige manier veel leed en schade aan te richten.



Metrostation

Het metrostation is nog altijd gesloten. Momenteel rijden er geen metro's tussen Earls Court en Wimbledon, meldt het Londense openbaar vervoer. De politie vraagt de regio te vermijden. De Metropolitan Police voert uitgebreid onderzoek.



De vorige grote aanslag in Londen dateert van 4 juni, enkele dagen voor de parlementsverkiezingen. Toen reed een man in op een menigte op London Bridge. Zeven mensen kwamen om het leven, een vijftigtal mensen raakten gewond.