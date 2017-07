In Duitsland is een ernstig ongeval gebeurd met een reisbus in Oberfranken, in Beieren. De politie bevestigd dat er meerdere doden gevallen zijn. De bus vloog in brand nadat het op een vrachtwagen was gebotst. Er raakten 30 mensen gewond, onder wie twee in kritieke toestand verkeren. Er wordt gevreesd dat de achttien vermisten allemaal omgekomen zijn. Het zou gaan om een groep gepensioneerden uit Saksen die op uitstap waren.