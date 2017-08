16.000 mensen nemen deel aan mars tegen terreur in Cambrils

De manifestanten riepen slogans als "no tinc por" (ik ben niet bang in het Catalaans) en "we zijn allen Cambrils". Onder meer de burgemeester van Barcelona Ada Colau en de leider van de Spaanse socialistische partij PSOE, Pedro Sanchez, namen deel aan de mars.



De aanwezigen riepen ook "Mossos, Mossos", in een eerbetoon aan de politie van Catalonië, de Mossos d'Esquadra. Die kreeg de afgelopen week veel lof voor haar snelle optreden tijdens de aanvallen en voor haar efficiënt onderzoek naar de terreurcel achter de aanslagen.



Deze namiddag vindt in Barcelona een grote mars voor de vrede plaats.