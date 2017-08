"Zieke en gewonde mensen in Raqqa hebben weinig of geen toegang tot medische hulp"

De weinige patiënten die door de organisatie zijn behandeld, werden de stad uitgesmokkeld. Dat is de enige manier, maar veroorzaakt gevaarlijke vertragingen voor dringende medische hulp.



Het VN-noodhulpbureau OCHA zegt bezorgd te zijn over de veiligheid van duizenden burgers die vastzitten in de stad, nu de gevechten en militaire operaties in het gebied aanhouden. "De gezondheidsomstandigheden in al-Raqqa verslechteren naar verluidt snel, met mensen die risico lopen op epidemische ziekten zoals cholera en hepatitis, terwijl naar schatting 20.000 tot 50.000 mensen vast blijven zitten", aldus OCHA.



Het bureau zegt nog dat tot op heden meer dan 200.000 mannen, vrouwen en kinderen sinds 1 april zijn ontheemd.



De door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (Syrian Democratic Forces, SDF) startten in november een militaire operatie om de stad te heroveren. IS nam de stad in 2014 in. In juni kwamen troepen van de SDF de stad in. Vorige week zeiden de strijdkrachten dat ze IS-militanten uit de helft van de stad hadden verjaagd.