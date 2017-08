"Ze huilde toen ze hoorde dat zijn organen vijf anderen hadden geholpen"

Hanneke Hagenaars (56), transplantatiecoördinator in het Erasmus MC: "Hij was op zijn werk onwel geworden en in elkaar gezakt. Al in de ambulance moest hij worden beademd en na aankomst in het ziekenhuis was zijn situatie snel verslechterd. Een jonge vader, met opgroeiende pubers, geveld door een omvangrijke hersenbloeding. Na een paar uur constateerden de artsen dat al zijn hersenfuncties waren uitgevallen. Ze spraken met zijn familie, vertelden dat herstel zou uitblijven, dat verder behandelen zinloos was."

"De artsen raadpleegden het donorregister maar de man had zijn wens niet vastgelegd. Daarom vroegen ze zijn vrouw voorzichtig of zij het met hem wel eens over orgaandonatie had gehad. Hij was jong en sterk, ze hadden het gevoel dat veel van zijn organen geschikt zouden zijn.