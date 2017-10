'Wunderwuzzi' Sebastian Kurz stevent af op kanselierschap Oostenrijk

De politieke tovenaar Sebastian Kurz is hard op weg zijn conservatieve ÖVP een glorieuze overwinning te bezorgen en zichzelf het kanselierschap van Oostenrijk.

De treinen rijden op tijd in Oostenrijk. De reis van Wenen naar Feldbach in de provincie Stiermarken duurt vier uur en als we uitstappen op het zonovergoten stationnetje springt de grote wijzer van de perronklok op 11.49, precies volgens het spoorboekje. Onderweg zagen we heuvels gehuld in vurige herfstkleuren, witte kerkjes met rode uivormige torens, op hun prooi loerende roofvogels in zweefvlucht. Alles ademde de lome onveranderlijkheid van het landelijke landschap, totdat we zonnepanelen zagen op een Gasthof, windmolens op een verre heuveltop. Ook hier schrijdt de tijd voort. Zelfs harder dan gedacht.

Als we de Franz-Josef-Strasse inlopen willen we een paar dingen weten. Helpt Feldbach mee de jongste kanselier van Oostenrijk en Europa te kiezen; zal dat gebeuren op een manier die sommigen omschrijven als een revolutie; en kunnen door populisten belaagde Europese politici elders ervan leren?