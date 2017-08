"Wijn, wijn, wijn, overal waar je kijkt die klotewijn"

"Toen ik hier 17 jaar geleden ging wonen, was dit een paradijs", zegt Gianluigi Salvador. "En kijk nu eens om je heen: nu is dit de hel." De 75-jarige Salvador wijst richting een groep huizen waarbij de druiven tot aan de voordeur groeien. In de velden eromheen hebben de druiven de maïs verdrongen, net als de bossen en het gras. Bij de autowegen die door het landschap heen kronkelen, hangen de druiven tot over het asfalt.

"Kijk naar die heuvel daar", wijst Salvador. "Dat was bos. En nu? Nu is het wijn! Hetzelfde zie je aan oostkant.