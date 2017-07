"We willen iedereen tonen dat je moslim en homo kunt zijn", zegt pasgetrouwde bruidegom

Congratulations to Britain's first ever gay Muslim wedding. These guys have taken a huge step forward for the Asian #LGBQT community. pic.twitter.com/vS2PN4V3OH

Voordat Jahed Sean ontmoette, voelde hij zich slecht in zijn vel. Hij probeerde zijn seksualiteit te veranderen en hij was suïcidaal. Het pasgetrouwd stel woont sinds 2015 samen, en Jahed vroeg Sean vorig jaar ten huwelijk op zijn verjaardag. Het koppel trouwde in traditionele Bengaalse kleding in het Engelse graafschap West Midlands.



Choudhury's familie kwam niet naar het huwelijk, omdat het "te beschamend" voor hen is. "Ze denken dat het een ziekte is dat genezen kan worden, sommige familieleden zeggen dat het een fase is", vertelt Jahed. "Ik wil tegen iedereen die hetzelfde meemaakt zeggen dat het ok is. We gaan de hele wereld tonen dat je homo en moslim kunt zijn."



"Ik hoop dat holebimoslims, vooral degenen die in de kast zitten, dit zullen zien", zegt Jahed. Sean vult aan "ze hebben gewoon een beetje steun nodig. Ze hebben ook de steun van andere holebi's."



Het homohuwelijk is legaal in Engeland en Schotland, maar is nog steeds illegaal in Noord-Ierland.