‘We hebben er een beetje genoeg van’

Na een mislukte aanslag in Brussel-Centraal werd een terrorist dinsdag door een militair doodgeschoten. Zo is erger voorkomen, maar onder soldaten van Operatie Vigilant Guardian heerst geen triomfsfeer. Ze zijn bezorgd over de werkdruk. ‘Door oververmoeidheid verslapt onze aandacht’.

In het Centraal Station van Brussel hollen nietsvermoedende toeristen vandaag alweer voorbij de tegels die dinsdagavond zwart blakerden na een mislukte bomaanslag. Omdat een militair de doe-het-zelfterrorist neerschoot, krijgen de militairen nog meer dan vroeger vriendelijke knikjes van Belgische pendelaars. “Zelfs de grootste criticasters moeten toegeven dat de militair erger voorkwam door de terrorist te elimineren”, zegt ervaren beroepsmilitair O., die een rol speelt in de bewaking. “Veiligheid is perceptie. Onze Ardense Jager gaf in zijn eentje de burger opnieuw een gevoel van veiligheid.