"Vrouwen bij de BBC hadden maar opslag moeten vragen"

Dat er een loonkloof is tussen vrouwelijke topfiguren bij BBC en hun mannelijke collega's hebben ze aan zichzelf te danken, zegt vicevoorzitter van een gelijkheidscommissie van de Britse overheid. "Ze hadden maar om opslag moeten vragen".

Philip Hampton, vicevoorzitter van een overheidscommissie die de behandeling van vrouwen in de grootste bedrijven in het Verenigd Koninkrijk bestudeert, zei dat hij "nog nooit een vrouw om opslag had horen vragen".

Hij maakte de opmerking in een interview, in reactie op de openlijke revolte van enkele vrouwelijke BBC-kopstukken om hun loonkloof aan te kaarten. Uit statistisch materiaal bleek immers dat vrouwen bij de openbare omroep slechts een derde uitmaakten van de grootste verdieners. Maar één vrouw zat in de top 9.