"Voortekenen van genocide" in Centraal-Afrikaanse Republiek na zeker 45 doden in juli

Het humanitaire agentschap van de VN Ocha maakt melding van "24 overlijdens" in het noordwestelijke Batangafo en een "tiental" in een dorp nabij het zuidelijke Alindao, na gevechten tussen gewapende groepen eind juli en begin augustus. Eerder in juli leidden gevechten in Ngaoundaye, op de grens met Kameroen en Tsjaad, al tot een tiental doden en ruim 7.000 mensen sloegen op de vlucht. "Vele vluchtelingen zijn in slechte gezondheid, en veel kinderen zijn ondervoed", aldus Alexandre Sarr, die de plaatselijke missie van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN leidt.



Meer dan 450.000 mensen, op een bevolking van 4,5 miljoen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn al naar het buitenland gevlucht.



In het land nemen de overwegend christelijke anti-balaka het al sinds 2013 op tegen facties van de ex-Séléka, die vooral bestaan uit leden van de moslimminderheid. Ze strijden nu vooral om de controle van de grondstoffen en hun invloedssferen.