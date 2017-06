"Verwarrende verklaringen" van man die op moskee in Créteil inrijdt

De man die gisteren geprobeerd heeft om op een moskee in Créteil, in het zuiden van Parijs, in te rijden, heeft "verwarrende verklaringen afgelegd".

De man zou verwezen hebben naar de aanslagen die de voorbije jaren in Frankrijk werden gepleegd door extremistische moslims. De prefect van de politie, Michel Delpuech, belooft alles te doen om zijn motivatie te kennen.



Volgens sommige bronnen gaat het om een Armeniër van 43 jaar, die onder psychologische begeleiding staat. De man zou niet onder invloed zijn geweest.



Hij werd bij hem thuis opgepakt en is aangehouden.



Niemand raakte gewond.