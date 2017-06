"Verdachte situatie" in Eindhoven na concert Guus Meeuwis: politie massaal aanwezig

Wat er precies aan de hand is, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie was er een "serieuze verdachte situatie", die nu onder controle is, aldus de openbare omroep NOS.



Concert

Vlakbij het station van Eindhoven is het stadion van PSV, waar een concert van Guus Meeuwis plaatsvond. Het concert is inmiddels afgelopen en verliep zonder incidenten. Na de aanslag na het concert van Ariana Grande op 22 mei in Manchester, is de politie extra alert rond mogelijke terreurdreiging op evenementen, aldus de NOS.



Concertgangers melden op sociale media dat zij na afloop van het concert langer binnen werden gehouden, er nummers werden herhaald en er geen vuurwerk werd afgestoken, aldus De Telegraaf. Of de mogelijke dreiging met het concert te maken had, is nog niet duidelijk.



De politie verwacht voor 01.00 uur meer informatie te kunnen geven, meldt de NOS nog.