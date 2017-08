"Verdachte dood achter stuur aangetroffen"

Die Ford Focus werd later teruggevonden met de bestuurder dood achter het stuur. Verschillende lokale media melden dat die man ook een verdachte zou zijn van de aanslag maar dat is nog niet officieel bevestigd.



Het incident op de Diagonal vond rond 19.24 uur plaats. De politiediensten controleerden alle voertuigen die Barcelona wilden verlaten maar een witte Ford Focus probeerde aan die controle te ontkomen door op de Mossos in te rijden. Twee Mossos raakten daarbij lichtgewond. De Ford Focus werd korte tijd later teruggevonden in Sant Just Desvern, met de bestuurder dood achter het stuur. Het is nog niet duidelijk of de man omgekomen is door politiekogels of zichzelf van het leven beroofd heeft. Ook is nog niet bevestigd dat hij een verdachte zou zijn van de aanslag. Rond 22.00 uur was de politie nog bezig het voertuig te onderzoeken op explosieven.



Eerder was al gemeld dat een eerste verdachte van de aanslag opgepakt was. Het gaat om Driss Oukabir, een 28-jarige Marokkaan die legaal in Spanje verbleef. De man, die gekend stond bij de politie en een celstraf uitzat in Figueras, zou de twee bestelwagens die bij de aanslag gebruikt werden gehuurd hebben in Santa Perpetua de Mogoda, een gemeente in de provincie Barcelona.



Rond 21.00 uur melde president Puigdemont van de Catalaanse regering dan de arrestatie van een tweede verdachte. Die zou opgepakt zijn in Manlleu, een gemeente in de provincie Barcelona. Volgens Spaanse media zijn de twee verdachten broers.