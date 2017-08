"Uber binnen drie jaar naar de beurs"

Het bedrijf achter de bekende taxi-app wordt momenteel gewaardeerd op circa 62,5 miljard dollar. Volgens Khosrowshahi zou een beursgang op zijn vroegst over achttien maanden kunnen plaatsvinden.



Zijn voorganger Travis Kalanick vertrok onlangs bij Uber onder meer omdat grote aandeelhouders het niet meer met hem zagen zitten. De medeoprichter van Uber wilde juist zo lang mogelijk wachten met een beursgang.



Onder het bewind van Kalanick raakte Uber in opspraak door beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Met de aanstelling van Khosrowshahi hoopt het bedrijf weer in rustiger vaarwater te komen.