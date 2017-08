"Twee doden bij aanval op Venezolaanse legerbasis"

Eerder was sprake van een dode en een zwaargewonde aanvaller. Een groep rebellerende mannen in militaire uitrustingen zou in de ochtend een legerbasis in Valencia hebben aangevallen. Het zou daarbij de bedoeling geweest zijn het wapenarsenaal te veroveren.



"Legitieme rebellie"

Op het internet en in de Venezolaanse media circuleerde zondag een video van een regiment pantserwagens in Valencia. Er was een man te zien die zich voorstelde als officier en zei in "legitieme rebellie" te zijn tegen de "moordende tirannie van Nicolas Maduro".



De man benadrukte dat er van een staatsgreep geen sprake was.