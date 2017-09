"Turks negatief reisadvies voor Duitsland is slechte grap"

Reisewarnung der Türkei gegen D ist ein schlechter Witz!Grundlose Haft für viele Deutsche ist Unrecht!Nazivergleiche verletzen unsere Ehre! — Peter Altmaier(@ peteraltmaier) 10/09/17 02:00

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef Duitsland, dat zich opmaakt voor verkiezingen, in de meest negatieve termen, als een land vol racisme en xenofobie en gastvrij voor terroristen.



De waarschuwing van Ankara is een vorm van lik op stuk nadat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in juli, tot woede van de Turken, gewaarschuwd had voor reizen naar Turkije.



Woensdag had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan verklaringen tijdens een tv-debat van Merkel en haar SDP-uitdager Martin Schulz vergeleken met het nazisme. Merkel had zich onder andere uitgesproken tegen EU-lidmaatschap van Turkije.