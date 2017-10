"Trumps staatsbezoek aan Groot-Brittannië afgezwakt tot werkbezoek"

Het staatsbezoek dat de Amerikaanse president Donald Trump waarschijnlijk volgend jaar zou brengen aan Groot-Brittannië, wordt afgezwakt tot een minder spectaculair en pompeus 'werkbezoek'. Dat schrijft de krant Evening Standard. De 'degradatie' zou er komen na voorspellingen van massale protesten.

Een werkbezoek zou inhouden dat Trump niet met alle toeters en bellen van een officieel staatsbezoek ontvangen zou worden door de Britse koningin. Hij zou dan ook niet in Buckingham Palace overnachten, en het bezoek zou slechts een onderdeel zijn van een rondreis door verschillende landen. Op de agenda zouden bovendien geen of weinig ceremoniële activiteiten staan, en enkel werklunches en vergaderingen, onder andere over veiligheid.



De Britse regering wil het nieuws voorlopig niet bevestigen. Hoewel de Britse premier Theresa May de eerste was die Trump vorig jaar bezocht in Washington en hem meteen uitnodigde naar Londen te komen, is er nog altijd geen officiële beslissing genomen voor het bezoek.



Eerst zou Trump deze zomer de oversteek maken, later werd het bezoek uitgesteld naar het najaar, om dan uiteindelijk helemaal op te schuiven naar 2018. Een officiële reden voor die vertraging is er nog niet, maar volgens hardnekkige geruchten spelen de aangekondigde massale protesten tegen het bezoek een grote rol. Actiegroepen kondigden de grootste betoging ooit in het Verenigd Koninkrijk aan op de dag van Trumps bezoek.



Trump zelf zou bovendien ook ontevreden zijn met de publieke opinie over de plas en zou pas naar Londen willen afreizen als er positiever over hem wordt bericht in de Britse pers.



Trump bezocht sinds het begin van zijn ambtstermijn in januari al een aantal Europese landen. Zo was hij al in Brussel, Parijs, Hamburg en het Vaticaan.