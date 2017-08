"Trump heeft verklaring van zoon over ontmoeting met Russische advocaat gedicteerd"

De oudste zoon van Trump gaf midden juli toe dat hij vorig jaar advocate Natalia Veselnitskaja had ontmoet. Ze werd aan hem voorgesteld als een gezant van de Russische overheid die in het bezit was van mogelijk compromitterende informatie over Trumps Democratische tegenstander Hillary Clinton. Ook Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner was aanwezig, net als zijn campagneleider Paul Manafort, zo bleek later.

Al snel zou gebleken zijn dat er geen interessante informatie te rapen viel tijdens het gesprek, en dat de advocate wilde spreken over de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse koppels, had Trump Jr. verklaard. Hij had gesteld dat het onderwerp van de meeting "niets te maken had met de campagne" en dat de adoptiekwestie eerder al aan bod kwam, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.