"Trump beloofde vader overleden soldaat 25.000 dollar, maar kwam belofte nooit na"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de vader van een in juni omgekomen soldaat tijdens een telefoongesprek 25.000 dollar uit eigen zak beloofd. Geld zag de man naar eigen zeggen echter nooit. Dat schrijft The Washington Post na de ophef die in de VS is ontstaan over Trumps omgang met de ouders van overleden soldaten.

De zoon van Chris Baldridge werd in juni door een Afghaanse politieagent neergeschoten en kreeg na de dood van zijn zoon telefoon van Trump. Tijdens het gesprek beloofde de president Baldridge "uit eigen zak een cheque" ter waarde van 25.000 dollar te betalen, zo schrijft The Washington Post. Dat geld zag de man echter nooit.



Ook beloofde Trump zijn medewerkres een online crowdfundingactie op te laten starten, wat evenmin ooit gebeurde.



Baldridge stond naar eigen zeggen aan de grond genageld toen hij Trump het voorstel hoorde doen. "Ik kon niet geloven dat hij zoiets zei. Ik wou dat ik het had opgenomen, hij zei het echt. Hij voegde er nog aan toe: 'Geen enkele andere president heeft dit ooit gedaan, maar ik doe het.'"

"Geen cheque gezien"

Een cheque kreeg Baldridge echter nooit, enkel een rouwkaartje van het Witte Huis. "Ik opende de brief en had eerlijk gezegd dan wel gehoopt er een cheque in te vinden. Ik weet het wel, het is vergezocht. Maar toch was ik ontgoocheld dat er geen cheque bij zat. Enkel een kaartje met 'innige deelneming'."



Het Witte Huis ontkent dat Trump de cheque nooit heeft verstuurd en reageert woest op de onthulling van de krant. "Het is wansmakelijk dat de media iets uitzoeken dat erkend zou moeten worden als een vrijgevig en goedbedoeld gebaar, dat bovendien persoonlijk door de president is geuit, en het gebruiken voor hun vooringenomen agenda", aldus woordvoerster Lindsay Walters.



Trump ligt zwaar onder vuur voor zijn uitspraken over de omgang met de familieleden van overleden soldaten. Volgens hem heeft hij alle gezinnen van Amerikaanse militairen die zijn overleden sinds hij president is, al gebeld. Volgens The Washington Post zijn dat er minstens twintig, waarvan er een vijftal gezinnen hebben gezegd nooit een telefoon van de president te hebben gekregen.