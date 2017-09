"Tientallen doden" bij crash militair transportvliegtuig in Congo

Het toestel stortte neer in N'sélé, een gemeente die deel uitmaakt van het district Tshangu in Kinshasa, op 100 kilometer van de Congolese hoofdstad. Er zouden geen overlevenden zijn.



Het toestel, dat bestuurd werd door Russische piloten, transporteerde "twee voertuigen en munitie" en militair begeleidingspersoneel, aldus een bron op het militair hoofdkwartier, die anoniem wilde blijven. Volgens diezelfde bron waren er 20 tot 30 mensen aan boord van het toestel, dat met bestemming Kivu was opgestegen van de luchthaven Ndolo in het centrum van de hoofdstad.



Volgens een ooggetuige gebeurde het ongeval om 8.50 uur (9.50 uur) Belgische tijd. Hij zag het toestel "vallen", maar zonder rook te verspreiden.