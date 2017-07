'Terminale' gevangen Nobelprijswinnaar Xiaobo volgens artsen fit genoeg om te reizen

De artsen mochten de doodzieke dissident onderzoeken, nadat China eerder mensenrechtenspecialisten van de Verenigde Naties toegang tot Liu en zijn familie hadden geweigerd.

Liu heeft volgens vrienden eerder gezegd dat hij het laatste restje van zijn leven met zijn vrouw 'in vrijheid' in het buitenland wil doorbrengen. China beschouwt de tot 11 jaar cel veroordeelde mensenrechtenactivist echter als een misdadiger. Ieder verzoek om Liu te laten vertrekken is aan dovemansoren gericht. "We hebben al zo vaak antwoord gegeven: China is een rechtsstaat. We hopen dat betrokken landen soevereiniteit op juridisch gebied respecteren", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag.

De Chinese overheid geeft in het openbaar geen krimp: alle communicatie gaat via het ziekenhuis waar Liu op sterven zou liggen. Het ziekenhuis van de Medische Universiteit in Shenyang zegt dat hij te ziek is om te worden vervoerd. Nadat jarenlang de naam Liu Xiaobo van het Chinese internet is weggepoetst, geeft het ziekenhuis nu soms meerdere keren per dag informatie over zijn gezondheidstoestand. Donderdagavond kreeg zijn familie te horen dat zijn lichaam zo verzwakt is door kankermedicatie en vochtophopingen in de buikholte dat de dood binnen 24 uur te verwachten was.