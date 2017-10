"Spanje blijft enkel nog één als Rajoy van het toneel verdwijnt"

"Het geweld bij het onafhankelijkheidsreferendum was wellicht nog maar een tipje van de sluier." Professor Internationale Politiek David Criekemans (U Antwerpen) vreest dat de situatie in Spanje nu snel zal escaleren. Hij vermoedt dat de Catalaanse leider Puigdemont vandaag nog de onafhankelijkheid zal uitroepen.

De Catalaanse leider Carlos Puigdemont dreigde vanmorgen in een brief aan de Spaanse regering eerst de onafhankelijkheid eenzijdig uit te zullen roepen, wanneer Spanje geen dialoog opstart over het statuut van de Catalaanse provincie. De Spaanse premier Rajoy reageerde prompt nog forser: zaterdag stelt hij artikel 155 van de grondwet in werking en neemt Spanje de facto het bestuur van Catalonië over.

Wat betekent dit concreet?

Criekemans: "We zitten met een ongekende, enorm chaotische politieke situatie. Technisch en juridisch barst er nu een race tegen de tijd los tussen Puigdemont en Rajoy. Want wat weegt zwaarder? Artikel 155 of de onafhankelijkheid? Als het erop aankomt, zal er mogelijk gekeken worden naar wat er eerst was. Ik sluit niet uit dat Puigdemont zelfs vandaag nog de onafhankelijkheid uitroept, zodat hij kan aantonen dat Catalonië zich afgescheurd heeft voordat Madrid het bestuur overnam. Ook al valt Artikel 155 binnen de grondwet en een onafhankelijkheidsverklaring niet.