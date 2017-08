"Spaanse politie zat heus niet stil na terreurwaarschuwingen"

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft de Catalaanse politie twee maanden geleden gewaarschuwd voor een terreuraanslag in Barcelona. Dat meldde de Spaanse krant el Periodico gisterenavond op haar website. In de waarschuwing dat Barcelona een doelwit zou kunnen zijn, werd door de CIA ook de nadruk gelegd op de Ramblas, waar gisteren de aanslag plaatsvond.

Geen militairen op straat

"Er werd dus effectief een lijst opgesteld die verschillende steden noemde als mogelijke doelwitten, en onder meer Barcelona stond erop", aldus nog Tuytens. "De politie nam dit serieus, er zijn al zo'n 180 mensen opgepakt, en verscheidene aanslagen werden plots verijdeld."

Ook VRT-correspondent Rudi Vranckx vindt dat de Spaanse politie niks te verwijten valt. "Politie- en inlichtingendiensten kregen meer mankracht: er kwamen zo'n 3.000 personen bij", aldus Vranckx. "Ondanks alle maatregelen vallen dergelijke incidenten niet te voorkomen", vreest hij. "Meer politie, meer inlichtingendiensten, dat is de enige conclusie."

Ondanks de aanwijzingen werden er in Barcelona evenwel geen militairen op straat gestuurd. "Dat komt wellicht omdat men het toerisme niet wilde afschrikken", analyseert Tuytens. "En mochten ze er wel geweest zijn, hadden zij dan wel de aanslag van gisteren kunnen voorkomen?", vraagt hij zich af.

Tuytens erkent wel dat de Ramblas een gevoelig punt is. "Er lopen duizenden mensen rond en er is langs beide kanten verkeer. Het is er dus heel gemakkelijk om tussen de menigte te gaan rijden, wat gisteren dus ook gebeurde." Ook onderzoeker en terreurexpert Pieter Van Ostaeyen verklaarde al dat de Ramblas "een zoveelste logische plek" was.