"Sancties zullen Noord-Korea's nucleair programma niet tegenhouden"

"Noord-Korea verdedigt zichzelf door het ontwikkelen van nucleaire wapens. Dat is met stilzwijgende instemming ook gebeurd met India en Pakistan", zegt professor Zhang Liangui van de denktank China Institute for International Strategic Studies (CIISS) aan het Duitse persagentschap DPA. "Onder geen beding zullen ze nucleaire wapens opgeven. Dat hebben ze heel duidelijk gemaakt."



Ook Cai Jian, een expert in Chinees-Noord-Koreaanse betrekkingen aan de Fudan-universiteit in Shanghai, is die mening toegedaan. Volgens hem zijn de sancties van de VN dan ook niet meer dan "een signaal" naar Noord-Korea.



Volgens de experts raakt China de laatste tijd overigens almaar meer gefrustreerd met kritiek uit het Westen en Japan dat het land meer moet ondernemen om Noord-Korea te beteugelen. Maar volgens Zhang is het moeilijk om te zeggen hoeveel invloed China precies kan uitoefenen op Pyongyang, hoewel China "een aanzienlijke hoeveelheid olie aan Noord-Korea levert".