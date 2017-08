"Resten van derde persoon gevonden in ontploft huis in Alcanar"

Woensdag, een dag voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils, vond een zware ontploffing plaats in het huis, dat wellicht moest dienen als uitvalsbasis voor de terroristen. De politie vond eerder deze week meer dan honderd gasflessen en twee lichamen in de woning.

Een van hen is waarschijnlijk de imam van Ripoll, een stad ten noorden van Barcelona, wiens huis gisteren doorzocht werd. Deze man zou de sleutelfiguur geweest zijn in de radicalisering van heel wat jonge mannen.



De ontdekking van het derde lichaam in Alcanar zorgt mogelijk voor een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar de aanslagen aan de Ramblas en in Cambrils afgelopen donderdag.



De politie is nog steeds op zoek naar drie voortvluchtige verdachten van de aanslagen. Het gaat onder meer over de 22-jarige Younes Abouyaqoub. De speurders gaan ervan uit dat hij achter het stuur van het busje zat dat afgelopen donderdag op meer dan honderd mensen inreed op de Ramblas in Barcelona.