"Poetin heeft inmenging Amerikaanse verkiezingen aan Trump ontkend"

Staakt-het-vuren in Syrië

Trump en Poetin hebben ook afspraken gemaakt over een wapenstilstand in delen van Syrië. Dat bevestigden de Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken na het gesprek tussen de twee leiders.



Het staakt-het-vuren moet op 9 juli van kracht worden, zei de Russische bewindsman Sergej Lavrov. De Jordaanse regering maakte via staatspersbureau Petra bekend het bestand te steunen, dat zou gelden voor het zuidwesten van Syrië. De Amerikaanse minister Rex Tillerson (Buitenlandse Zaken) had voor zijn vertrek naar Hamburg al aangegeven dat de VS bereid waren met Rusland te praten over mogelijkheden om Syrië te stabiliseren. Hij verwees toen onder meer naar de mogelijkheid om vliegverboden in te stellen in bepaalde gebieden; zogeheten no fly zones.



"Het is ons eerste succes", zei Tillerson over de samenwerking tussen het Witte Huis en het Kremlin.



Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad. De VS vinden dat het regime van Assad omvergeworpen moet worden, en steunt de "gematigde" rebellen die de Syrische regimetroepen bestrijden.



Tillerson had het over een "positieve chemie", toen hij de reporters de details gaf van de ontmoeting tussen Poetin en Trump die meer dan twee uur duurde. "De bijeenkomst was zeer constructief, de connectie tussen de twee kwam heel snel tot stand".