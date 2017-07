"Oudste Belgische Syriëstrijder opgepakt in Idlib"

Sjeik Ayachi zou gevangengenomen zijn in Idlib, in het noordwesten van Syrië, dicht bij de grens met Turkije, door de rivaliserende djihadistenbeweging Hayat Tahrir al-Cham (HTS). Zo blijkt uit berichten van verschillende Syrische bronnen op Facebook, meldt La Dernière Heure.



Ayachi is afkomstig uit Syrië, maar woonde jarenlang in Molenbeek. Hij zou tientallen Brusselse jongeren naar Afghanistan, Irak en Syrië hebben gestuurd om er de wapens op te nemen, maar zelf heeft hij dat altijd ontkend. In 2013 werd de sjeik opgemerkt in zijn geboorteland. Hij bleek er zich aangesloten te hebben bij de islamistische groepering Ahrah al-Cham, die strijdt voert tegen het Syrische leger.



Jihadistengroep Ahrah al-Cham trok zich recent terug uit Idlib, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noordwesten van Syrië. De rivaliserende groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nam er het roer over. De beweging ontstond begin dit jaar en is het resultaat van een fusie van verschillende rebellengroepen in Syrië.



Twee jaar geleden verloor Ayachi nog zijn arm toen een bom zijn wagen trof. In 2013 kwam zijn zoon Abdel Rahman, eveneens een Syriëstrijder, om in het conflictgebied.