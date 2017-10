'No deal' dreigt: Britse parlementsleden bundelen krachten tegen harde brexit

Parlementsleden van de oppositiepartijen Labour, SNP, Lib Dems en groenen, maar ook van de regerende Tories zoeken nu hoe ze zo'n harde brexit kunnen vermijden. Terwijl May altijd gezegd heeft dat er op het einde van de rit slechts twee opties zullen zijn - het akkoord met de EU aanvaarden of vaststellen dat er geen akkoord is - willen sommige volksvertegenwoordigers hun veto kunnen stellen. Anderen willen de overgangsperiode die May zelf naar voren heeft geschoven juridisch afdwingbaar maken. In die mate zelfs dat het uitblijven van een overgangsperiode ook zou betekenen dat de brexit er niet komt.